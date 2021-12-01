Прийнято рішення про перенесення робочих днів у Тернополі в 2022 році

01 грудня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про перенесення робочих днів у березні та червні 2022 року для працівників виконавчих органів міської ради і на умовах, визначених законодавством.

Відповідно до рішення робочі дні перенесено:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Такі зміни введені з метою раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році: 8 березня – Міжнародного жіночого дня та 28 червня – Дня Конституції України, а також на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021року №1004-р «Про перенесення робочих днів у 2022 році».

Виконавчим комітетом рекомендовано керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до даного рішення у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.