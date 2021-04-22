16:01 | 22.04.2021
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Політика 

На Волині за участі Михайла Головка підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облрадою

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав сесію Волинської облради.

У рамках засідання депутати підтримали проект рішення «Про Меморандум між Волинською та Тернопільською обласними радами».

Михайло Головко подякував голові Волинської облради Недопаду Григорію Вікторовичу за запрошення й наголосив на тому, що Волинь й Тернопільщина мають спільну історію, традиції, культуру й спільне бачення майбутнього.

– Я вперше у вашій сесійній залі. Передаю вітання від патріотичної Тернопільщини «Бандерівській» Волині. Мені приємно, що 17 березня у нас, на Тернопільщині, ми з Григорієм Вікторовичем підписали Меморандум про співпрацю між Тернопільською та Волинською обласними радами. Це хороший приклад для західноукраїнського регіону не лише через те, що у нас є спільна історія, традиції та культура, але й тому, що ми маємо спільне бачення майбутнього. Ми об’єднали свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати задля процвітання наших областей та всієї Української держави,  зазначив Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради також підкреслив, що жителі Волині та Тернопільщини знають, як любити Україну та відстоювати національні інтереси.

– Тернопільщина та Волинь спільно формувалися в роки існування Галицько-Волинської держави. Наші предки разом воювали в УПА, захищаючи Україну, українську мову та українську церкву. У мене особлива любов до волинського краю, бо я двічі представляв Волинь, будучи народним депутатом, адже північна частина Тернопільщини належить до історичної Волині. У нас багато спільних героїв. Наприклад, Байда Вишнівецький. Тернопільщина й Волинь повинні об’єднувати свої зусилля, спільно працювати для того, щоб наші області й вся Україна ставала сильною, заможною, українці не виїжджали за кордон, а працювали тут, на своїй, Богом даній, землі, впроваджували політику економічного націоналізму, яка веде до процвітання держави, – наголосив Михайло Головко.  

Нагадаємо, 17 березня очільники Івано-Франківщини та Волині Олександр Сич та Григорій Недопад відвідали Тернопільщину. Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підписав меморандуми про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською обласною радою та Івано-Франківською і Волинською обласними радами.

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