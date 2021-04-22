На Волині за участі Михайла Головка підписали меморандум про співпрацю з Тернопільською облрадою

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав сесію Волинської облради.

У рамках засідання депутати підтримали проект рішення «Про Меморандум між Волинською та Тернопільською обласними радами».

Михайло Головко подякував голові Волинської облради Недопаду Григорію Вікторовичу за запрошення й наголосив на тому, що Волинь й Тернопільщина мають спільну історію, традиції, культуру й спільне бачення майбутнього.

– Я вперше у вашій сесійній залі. Передаю вітання від патріотичної Тернопільщини «Бандерівській» Волині. Мені приємно, що 17 березня у нас, на Тернопільщині, ми з Григорієм Вікторовичем підписали Меморандум про співпрацю між Тернопільською та Волинською обласними радами. Це хороший приклад для західноукраїнського регіону не лише через те, що у нас є спільна історія, традиції та культура, але й тому, що ми маємо спільне бачення майбутнього. Ми об’єднали свої зусилля для того, щоб надалі спільно працювати задля процвітання наших областей та всієї Української держави, – зазначив Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради також підкреслив, що жителі Волині та Тернопільщини знають, як любити Україну та відстоювати національні інтереси.

– Тернопільщина та Волинь спільно формувалися в роки існування Галицько-Волинської держави. Наші предки разом воювали в УПА, захищаючи Україну, українську мову та українську церкву. У мене особлива любов до волинського краю, бо я двічі представляв Волинь, будучи народним депутатом, адже північна частина Тернопільщини належить до історичної Волині. У нас багато спільних героїв. Наприклад, Байда Вишнівецький. Тернопільщина й Волинь повинні об’єднувати свої зусилля, спільно працювати для того, щоб наші області й вся Україна ставала сильною, заможною, українці не виїжджали за кордон, а працювали тут, на своїй, Богом даній, землі, впроваджували політику економічного націоналізму, яка веде до процвітання держави, – наголосив Михайло Головко.

Нагадаємо, 17 березня очільники Івано-Франківщини та Волині Олександр Сич та Григорій Недопад відвідали Тернопільщину. Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко підписав меморандуми про міжрегіональну співпрацю між Тернопільською обласною радою та Івано-Франківською і Волинською обласними радами.