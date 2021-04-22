20:49 | 22.04.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Розбиті автівки та заблокований рух транспорту: на трасі Теребовля — Тернопіль ДТП (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!

Розтрощені та перевернуті автомобілі, відірвані колеса та автозапчастини, що розкидані по дорозі — наслідок автопригоди, яка трапилась півгодини тому неподалік «кільця» біля Микулинців на відрізку Теребовля — Тернопіль.

На місці події опинилися журналісти сайту «Тернополяни», які одні з перших побачили все на власні очі та поспілкувалися із свідками події.

Загалом постраждало три автомобілі, два з яких зазнали серйозних ушкоджень. На щастя, у ДТП немає жертв — усі живі і здорові. За словами очевидців, два автомобілі зіткнулися лоб-в-лоб під час здійснення водієм легківки маневру обгону. Він не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.

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