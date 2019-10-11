Сьогодні на Тернопільщині відкрили ще один підрозділ пожежної охорони

11 жовтня в Тернопільській області урочисто відкрили ще один підрозділ пожежної охорони.

Безпеку мешканців сіл Винятинці, Голігради та Новосілка гарантуватиме пожежна команда, створена у селі Винятинці Заліщицького району.

До відкриття підрозділу пожежної охорони долучилися спонсори – агрохолдинг «Мрія» та приватний підприємець Володимир Турчак.

З нагоди урочистої події на захід завітало керівництво Заліщицької райдержадміністрації та співробітники пожежно-рятувальної служби області.

Заступник начальника Управління Юрій Берестецький побажав працівникам новоствореного підрозділу сухих рукавів, згуртованості і успіхів у професійній діяльності, та завжди живими та неушкодженими повертатися до рідних домівок.

Почесні гості перерізали символічну стрічку на вході до пожежного депо, після чого представники духовенства освятили приміщення, де вогнеборці й пожежний автомобіль, аби він ніколи не підводив у роботі.