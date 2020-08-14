Как выбрать коляску

С появлением ребенка жизнь полностью меняется. Появляется множество хлопот, в том числе покупка многих вещей. Коляска – важный атрибут для новорожденного, поскольку малыш нуждается в ежедневных прогулках на свежем воздухе. Родители стараются обеспечить для малыша максимальный комфорт и заботу. в первую очередь, встает задача по выбору изделия. Коляски для новорожденных можно купить в специальном магазине или заказать на сайте интернет магазина Мамин Дом.

Сегодняшний рынок готов предложить массу вариантов, где есть конструкции, отличающиеся по материалу, расцветке и назначению. Некоторые изделия предназначены для определенного возраста ребенка. Есть такие, которые можно трансформировать, и коляска будет пригодна на весь период, пока ребенок не начнет все время самостоятельно ходить.

Производители не останавливаются в совершенствовании колясок, и с каждым годом появляются все новые модели, которые еще функциональнее и удобнее, чем предыдущие. Каждое новшество соответственно стоит недешево. Однако родители не жалеют денег, заботясь об удобстве ребенка.

Советы по выбору хорошей коляски

Модель. Это зависит от вашего образа жизни, насколько вы часто выходите на прогулки, в какое время года нужна будет коляска. Если у вас двое детей с небольшой разницей в возрасте, то можете отдать предпочтение двухместной модели. Важно, чтобы она была удобна, легко складывалась, комфортно заходила в повороты. Некоторые родители выбирают модели, которые трансформируются из люльки в прогулочную. Так, они экономят на покупке нового изделия.

Размер. Здесь нужно учитывать много факторов. В первую очередь коляска должна быть комфортна для ребенка и родителей. В то же время, измерьте ее ширину, чтобы она соответствовала проему в лифте, в парадной двери и помещалась в квартире. Также, присмотритесь, влезет ли она в багажник машины, если ее сложить.

Колеса. Данные элементы отвечают за функциональность и способность маневрировать. С маленькими колесами легко управлять, а вот с большими удобнее ездить по разбитым дорогам. Здесь важно учесть местность, в которой вы планируете прогулки. Если Использование коляски в основном рассчитано на зимний период, то отдавайте предпочтение большим пластиковым колесам.

Амортизаторы. Они отвечают за плавность перемещения коляски и комфорт ребенка во время прогулки. Также, они являются показателем устойчивости.