У Бучачі відкрили перший на Тернопільщині районний осередок партії «Слуга народу» (фото, відео)

Перший в області районний осередок партії «Слуги народу» почав діяти у Бучачі. Під час відкриття голову осередку Володимира Михайлюка жителям райцентру представив нардеп, голова обласної організації партії Володимир Гевко.

Під час свого виступу він наголосив на важливості цьогорічних місцевих виборів, адже вони дають можливість зламати стару систему і завести в місцеві ради нових людей, які нарешті дбатимуть про свій край і своїх земляків, а не думатимуть про наживу.

«Місцеві вибори – це буде третій етап перезавантаження влади, – звернув увагу Володимир Гевко. – Перший етап – це були вибори президента. Більше 70% голосів люди віддали за Володимира Зеленського, чогось подібного в Україні ще не було. Виборці розуміли, що він не має досвіду, але усвідомлювали, що це радше перевага, ніж недолік. Адже він не мав такого досвіду, як старі політики, з якими я зараз перетинаюся у Верховній Раді. Ці політичні старожили маніпулюють, перекручують усе на свою користь, вважаючи загал недалекими людьми. У них великий досвід в реалізації сумнівних схем, відмиванні грошей, популізмі. Володимир Зеленський такого досвіду не мав. Він щиро хоче змінити країну. Багато борців з корупцією, активістів визнають, що президент не вкрав ні копійки. Міхеіл Саакашвілі, якого ми всі знаємо як незламного борця з корупцією, заявив, що впевнений в порядності Володимира Зеленського, тому він взявся допомагати цій команді розбудовувати Україну і очолив Виконавчий комітет реформ».

Також Володимир Гевко нагадав присутнім про другий етап перезавантаження влади, коли під час виборів до Верховної Ради вперше в історії України партія президента набрала максимальну кількість голосів і утворила монобільшість.

«Фракція «Слуги народу» налічує сьогодні 248 депутатів. У перші ж місяці були прийняті важливі закони, за які нас тепер намагаються дискредитувати телеканали олігархів. Бо ці закони забирають в них мільярди, зокрема закон, який заборонив виводити гроші в офшори без сплати податку. Але щоб закони, які приймає Верховна Рада, працювали на місцях, потрібно, щоб в місцеві ради прийшли люди нової формації», – заначив голова обласної організації партії «Слуга народу».

Він підкреслив, що це мають бути патріоти свого краю, які думають про добробут земляків, а не про те, як набити свою кишеню.

«Бо іноді мене просто дивує, яких людей обирають в місцеві ради. Зараз обласна рада практично саботує роботу багатьох колективів. Зокрема, мені телефонують лікарі з Чортківського шкірвендиспансеру, кажуть, їм декілька місяців не виплачують зарплату. Натомість депутати не приймають необхідне рішення, а тільки збираються для озвучення популістичних політичних заяв. З Держбюджету прийшло 40 млн на приймальні відділення місцевих лікарень, а облрада не може їх розподілити! Ці кошти вже зайшли в область. Їх не треба виборювати, так як ми це робимо в Києві з моїми колегами, народними депутатами від «Слуги народу» з Тернопільщини. Не думайте, що легко було отримати гроші на ремонт такої кількості доріг у нашому краї. Адже всі області хочуть ремонтувати дороги, а можливості Державного бюджету обмежені, зокрема, через коронавірус. Але ми ходимо і доводимо, що нашій області роками не приділялася увага, що дороги у нас просто знищені і що саме ці дороги мають бути в пріоритеті», – зауважив Володимир Гевко.

Відтак він закликав жителів Бучацького району долучатися до команди «Слуги народу», аби спільно змінювати на краще свою громаду.

«На місцевих виборах ми будемо залучати людей, які хочуть займатися не популізмом і не шкідництвом, а працювати на благо своєї громади. Яким потім буде не соромно дивитися в очі своїм односельчанам, не соромно буде ходити вулицями свого міста, – окреслив вимоги до кандидатів нардеп. – Тому відкриття штабу в Бучачі – це знакова подія . Тут ми вас чекаєм з вашими ідеями, з вашими пропозиціями, з вашими проблемами. Приходьте, діліться цим, долучайтеся до команди: в якості кандидатів, в якості волонтерів, які готові помагати під час виборів. Включайтесь в цей процес, бо Бучач – це ви. Тільки рішучими діями ми змінимо на краще нашу країну».

Голова Бучацького осередку «Слуги народу» Володимир Михайлюк додав, що всіх бажаючих стати членами команди очікує у районному штабі партії, який розміщений на другому поверсі будинку на вул. Галицькій, 84.

«Знаю, що буде нелегко, буде багато питань, буде багато проблем. Але вірю, що всі проблеми ми разом вирішимо. Бучацька громада має чимало проблем, які особливо гостро постають в період проведення адмінреформи. Давайте об’єднаємося довкола проблем нашого краю, щоб їх вирішувати і робити місце, де ми живемо, кращим, комфортнішим і затишнішим. Щоб потім ми усі пишалися Бучацькою громадою!», – закликав земляків Володимир Михайлюк.