Консервируем легко и просто

Темп жизни большого города очень высок. Его жителям, дабы везде успеть, зачастую приходится питаться не тем, чем хочется, ну или не совсем полезной пищей. Очень часто в такие моменты вспоминаются «бабушкины деликатесы». В зимний период – это консервированные помидоры или огурцы, а для кого-то, может быть, – варенье или компот. К сожалению, консервация из магазина практически никогда не бывает такой вкусной, а одна мысль о том, чтобы самому стоять у плиты, стерилизовать банки и закатывать консервы навевает тоску, ведь это так долго и изнурительно. Большим открытием для любителей солений и других консервов в таком случае станет бытовой автоклав – аппарат, созданный для стерилизации консервации в домашних условиях.

Быстрота, удобство, безопасность

Приобрести это чудо кулинарной техники можно на сайте https://aquagradus.com/. Устройство выглядит как емкость, в которую сгружаются банки. Использование бытового автоклава при консервации в домашних условиях значительно экономит время, по сравнению с классическим способом консервирования. Ведь стерилизация банок заранее больше не нужна. Благодаря высокой температуре воды в устройстве (свыше 100 градусов по Цельсию), уничтожаются все бактерии и микроорганизмы, при этом сохраняются витамины и полезные вещества.

Преимущества по сравнению с классическим способом консервирования:

Экономия времени и сил;

Вместимость бака;

Надежность и безопасность;

Длительный срок хранения консервации (от двух лет и более)

Виды автоклавов

Эти аппараты выполнены из нержавеющей пищевой стали. Данные устройства бывают двух видов: газовые и электрические. Наличие терморегуляторов у последних позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру. Также плюсом электрического автоклава является его способность в некоторых случаях работать как газовый. Стоимость бытовых автоклавов зависит от материала корпуса, вместительности самой емкости, типа прижимного механизма, а также наличия измерительных приборов.

Техника безопасности

Важно понимать, что приобретать автоклав можно только в официальных точках продаж, так как аппараты, изготовленные в кустарных условиях, не проходят никаких проверок. Использование подобных устройств может быть опасно для здоровья или жизни, ведь автоклав работает под давлением. Сертифицированные же бытовые автоклавы полностью безопасны в работе.