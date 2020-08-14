Косметична лінійка Illustrious: на крок ближче до досконалості

Для багатьох представниць прекрасної половини питання освітлення пігментних плям встає дуже гостро. Особливо з приходом спекотного сезону. Саме під впливом сонячних променів активізується синтез меланіну, який порушує рівномірний колір обличчя. Щоб захистити дерму від негативного УФ-впливу, а також впоратися з недосконалостями, потрібно підібрати комплексний ефективний догляд. У цьому вам допоможе косметична лінійка від ізраїльського бренду Christina — Illustrious. Детальніше про неї — далі.

Опис лінійки: продукти і властивості

Косметична лінія Illustrious https://christinacosmetics.ua/store/pc-illustrious/ спрямована на корекцію пігментації і вирівнювання кольору обличчя. Вона поверне дермі молодість і здорове сяйво. Засоби допоможуть впоратися з недосконалостями, які були спровоковані будь-якими факторами: гормональні збої, акне і його наслідки, вплив ультрафіолетових променів, природний процес старіння. У лінійці представлені наступні продукти:

міцеллярная вода і гель для вмивання з AHA-кислотами;

відновлюючий тонік;

освітлююча сироватка;

пілінг і маска;

денний і нічний крем, а також спеціальні засоби з легкою текстурою для шкіри навколо очей.

Косметика підходить для різних типів шкіри. Вона не містить небезпечних і шкідливих компонентів, делікатно, але ефективно впливає стан дерми. Крем з високим фактором SPF-захисту нейтралізує негативний вплив сонячних променів, виключає ймовірність появи гіперпігментації в літній сезон.

Рекомендації по догляду за шкірою

Для догляду за шкірою з пігментацією потрібно вибирати спеціальні продукти. Очищення має бути ефективним, але м’яким. Використовуйте засоби, які не сушать шкіру. З цією задачею прекрасно впораються продукти з лінійки Illustrious.

Міцелярна вода і гель для вмивання не містять спирту. Вони ефективно очищають шкіру і пори від пилу, косметики, забруднень. Освітлюючі компоненти вирівнюють тон, роблять її колір однорідним.

Для досягнення більш ефективного результату потрібен пілінг. Він очищає обличчя від ороговілого шару клітин і активізує регенераційні процеси. Для цього слід не тільки відвідувати салонні процедури, а й доглядати за шкірою дома. За допомогою пілінгу з лінійки Illustrious ви скоротите глибину зморшок, забезпечите приплив кисню до клітин, підвищите їх життєздатність. Цей засіб забезпечує профілактику гіперкератозу і вирівнює рельєф шкірного покриву.

Маски і креми забезпечують зволоження, насичують дерму необхідними мікроелементами, а також містять відбілюючі компоненти. Активні формули роблять тон покриву однорідним, прискорюють процес освітлення. Продукти Illustrious мають заспокійливу і протизапальну дії, нейтралізують негативну дію вільних радикалів.

Три етапи догляду, очищення, живлення і захист, допоможуть вам впоратися з таким естетичним недоліком, як пігментація, і зроблять вас на крок ближче до досконалості.