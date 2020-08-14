Обов’язкова вакцинація школярів. Що слід знати батькам?

Школа – зовсім новий етап в житті кожної дитини. Саме у цей період вона потребує особливої підтримки і турботи батьків. Навчання повстає не лише як психологічне і фізичне навантаження, воно може позначатися і на здоров’ї дитини, яка ще не встигла адаптувалися до нових умов. Крім того, в школі, як в місці скупчення великої кількості дітей, є ризик зараження різними інфекціями.

Школа – це місце, де інфекції можуть поширюватися дуже швидко. Тому тут стають особливо небезпечні інфекції з високим ризиком зараження, такі як грип, кір, краснуха, паротит (свинка), вітряна віспа. Вакцинація покликана допомогти запобігти їх появі, проте важливо пам’ятати, що визначити правильну схему вакцинації і, при необхідності, дати відповідні рекомендації може тільки лікар-педіатр.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дитина у віці 6-ти років має мати наступну планову вакцинацію:

чотири щеплення проти коклюшу, дифтерії та правця;

п’ять щеплень проти поліомієліту;

одне щеплення проти кору, краснухи, паротиту та три щеплення проти гепатиту В;

три щеплення від хіб-інфекції;

з віку 6 місяців дитину рекомендується щорічно прищеплювати проти грипу.

У віці 6-7 років, перед влиттям в новий колектив – школу, проводиться ряд повторних вакцинацій (ревакцинації) згідно з Національним календарем:

Проти кору, краснухи та епідемічного паротиту.

Проти дифтерії і правця.

Проти поліомієліту.

Можна обговорити з лікарем і вакцинацію проти інших інфекцій, таких, наприклад, як вітряна віспа, пневмококова інфекція, грип, гепатит А.

Проти вітряної віспи

«Вітрянка» високо заразна, адже часто протікає важко у більш дорослому віці. Саме в школі, згідно статистики, діти знаходяться під великим ризиком.

Проти пневмококової інфекції

Така вакцинація, як правило, рекомендується дітям, які мають хронічні захворювання і часто хворіють, для зниження ризику розвитку важких респіраторних інфекцій.

Проти грипу

Це щеплення проводиться щорічно восени. Грип може протікати важко і мати ускладнення у вигляді пневмонії.

Гепатит А (інфекційна жовтяниця, хвороба «брудних рук»)

У школі діти часто вперше починають самостійно користуватися їдальні та громадськими туалетами, що підвищує ризик розвитку кишкових інфекцій, до яких відноситься гепатит А.

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться вакцинація дітей різного віку (у відповідності до календаря щеплень України).

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