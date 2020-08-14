“Східняк” прибуде у Тернопіль

Його позивний “Борода”. Він – невгамовний оптиміст, і здатен вирішити будь-яке питання. Ось і цього разу, він – перший, коли треба відправитись у штаб, щоб «вибити» необхідне для забезпечення свого підрозділу. У напарники Борода бере з собою молодого новачка, якого кличуть “Режисер”. Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатись із військовими і цивільними, потрапляючи у різні халепи – кумедні та не дуже…

27 серпня “Борода” разом із знімальною групою фільму “Східняк” прибуває у Тернопіль.

Отже:

Виробництво: ІнсайтМедіа

Режисер та автор сценарію: Енді Ів (Андрій Іванюк)

У ролях: Богдан Бенюк, Анатолій Максим’юк, Катерина Степанкова

Продюсери: Володимир Філіппов, Андрій Суярко, Алла Овсяникова

Жанр: комедійне роуд-муві

Показ відбудеться в кінотеатрі “Злата” (“Палац кіно”)

Прес-конференція для журналістів розпочнеться о 18-30. Початок акредитації 18-00.

Показ фільму о 19-00 за підтримки Тернопільської кінокомісії