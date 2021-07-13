LED-панель: что это и где используется?

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли на современный рынок и буквально вытеснили обычные лампы. LED-светильники хоть и стоят дороже, но при этом они более экономичные в плане потребления электроэнергии, а также прослужат не один год, что не может не радовать.

В определенных случаях необходимо добиться рассеянного света. Это можно сделать, если купить специальную led панель. Она состоит из нескольких светодиодов, которые закрыты прозрачным или полупрозрачным пластиковым экраном, благодаря этому свет и рассеивается. В интернет-магазине «Optima» вы найдете большой выбор этих изделий по доступной цене и с доставкой в любую точку Украины.

Как выбрать LED-панель?

LED-панели подходят в основном для больших помещений. Они дают ровный свет, а потому уместны в школах и университетах, в складских помещениях, а также в торговых центрах. Но и в жилых помещениях такие устройства тоже нашли свое применение – очень часто их используют в многоуровневых гипсокартонных конструкциях, как, например, в потолке.

LED-панели имеют ряд неоспоримых преимуществ:

● свет получается ровным и мягким. При этом светодиоды не пульсируют, а потому нет нагрузки на глаза. Именно поэтому LED-панели часто устанавливаются в офисных помещениях, где можно людей работают за компьютерами;

● есть панели с холодным дневным, нейтральным или теплым светом. Все зависит от ваших предпочтений;

● диоды не греются так сильно, как это обычно происходит с обычными лампами накаливания. А потому в летнее время помещение не будет перегреваться, а сами изделия являются пожаробезопасными;

● светодиоды не боятся перепадов температур. Они будут работать одинаково хорошо как при высокой, так и при низкой температуре в диапазоне от -20 до +40С;

● цена на светодиодные лампы выше, но потребление электроэнергии гораздо ниже. К тому же прослужат они не один год, а это тоже большая экономия.

LED-панели имеют и еще одно неоспоримое преимущество – после того, как они будут установлены, они не потребуют от вас какого-либо обслуживания. Но здесь важно выбирать качественные изделия – так они точно прослужат долго. Выйти из строя панель может из-за плохого качества или повышенной влажности в помещении. Во втором – лучше выбирать оборудование, которое имеет защиту от влаги. В интернет-магазине вы сможете купить LED-панели высокого качества по доступной стоимости и самых разных видов.