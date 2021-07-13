В Україні дозволили змішувати вакцини від COVID-19

В Україні дозволили змішувати вакцини від COVID.

Член оперативного штабу МОЗ з питань вакцинації Федір Лапій розповів, що тепер мРНК-вакцини (Pfizer і Moderna) можна змішувати, і вводити Pfizer після першої дози AstraZeneca.

Вакцинованим CoronaVac така послуга поки не доступна.

Відзначається, що рішення про заміну препарату може приймати тільки лікар при наявності у пацієнта проблем зі здоров’ям, або якщо банально не вистачає другої дози певної вакцини.