09:31 | 13.07.2021
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Здоров'я 

В Україні дозволили змішувати вакцини від COVID-19

tata 0 Views Прокоментуй!
В Україні дозволили змішувати вакцини від COVID.

Член оперативного штабу МОЗ з питань вакцинації Федір Лапій розповів, що тепер мРНК-вакцини (Pfizer і Moderna) можна змішувати, і вводити Pfizer після першої дози AstraZeneca.

Вакцинованим CoronaVac така послуга поки не доступна.

Відзначається, що рішення про заміну препарату може приймати тільки лікар при наявності у пацієнта проблем зі здоров’ям, або якщо банально не вистачає другої дози певної вакцини.

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