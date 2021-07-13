Мешканці Тернопілля зможуть вільно вакцинуватися препаратом Pfizer

Вакцина Pfizer стала доступною у центрах масової вакцинації населення. Тож жителі Тернопільщини мають можливість зробити щеплення саме цим препаратом.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України, вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

“Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними і захищають від тяжкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19. За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті”, – говорить заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Вже до кінця липня в Україні очікують отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19, тому, наголошують у МОЗ, вирішено зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

Нагадаємо, в Україні працює понад 200 центрів масової вакцинації. Пріоритет у них надається літнім людям, групам ризику та людям із супутніми захворюваннями.

Станом на 12 липня Україна отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.