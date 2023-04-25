Левомеколь – мазь із широким спектром дії

Кожному з жителів України хоч раз доводилося купувати різноманітні засоби від ран. Досить часто для загоєння порізів, опіків чи укусів фармацевти рекомендують мазь Левомеколь. Прочитати інструкцію до цього препарату чи знайти пропозиції від аптек поблизу можна на сайті МІС Аптека 9-1-1.

Препарат широкої дії

Мазь розроблялася як препарат для захисту від різноманітних ушкоджень шкіри. Перш за все:

порізів;

опіків;

пролежнів;

укусів тварин;

синців та інших пошкоджень.

Нанесення препарату дуже просте, і він здійснює різнонаправлену дію. Левомеколь проводить дезінфекцію пошкодження, знижує больові відчуття (анальгетична дія), стимулює синтез інтерферону. Останній фактор – свідчення формування імунітету. Тобто організм сам пришвидшує власне одужання.

Але не тільки для загоєння ран можна застосовувати цей засіб. Він також призначається при різноманітних висипах на шкірі. При висипах ділянку шкіри обробляють маззю та залишають на 3-4 години. Також можна позбавитися від прищів: препарат наносять на прищ та залишають на 5 годин, після чого змивають теплою водою. Процедури повторюють до розв’язання проблеми, але не більше 2 тижнів.

Крім того, Левомеколь довів ефективність при терапії отитів, гайморитів, нежитю. Для лікування використовуються тампони з марлі, які вставляють на кілька годин в носові канали чи вуха (в залежності від захворювання).

Мазь при лікуванні дітей

Досліди та досвід використання довели, що мазь може використовуватися для лікування дітей. Головне – слідкувати, щоби мазь не потрапила дитині в очі. Крім того, при тривалому використанні (більше ніж місяць) необхідно слідкувати за показниками крові.

Зазвичай препарат призначають саме для лікування різноманітних травм. Дитячі ігри часто призводять до подряпин, порізів, забоїв, синців. У кожному з цих випадків добре допомагає Левомеколь. Достатньо нанести його на серветку, закрити плівкою та забинтувати, щоб уже через кілька днів забути про мікротравми на шкірі. Відсутність запаху та знеболююча дія – додаткові переваги: дитина не вередує та дозволяє наносити засіб.