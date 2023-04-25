Близько 6 тисяч старшокласників Тернопільщини зареєструвалися для проходження НМТ
🧑💻Близько 6 тисяч старшокласників області зареєструвалися для проходження національного мультипредметного тесту (НМТ).
☝️Основна сесію розпочинається з червня, додаткові у липні.
❗️Усі заклади, які прийматимуть випускників для здачі НМТ перевіряють на наявність безпечних укриттів, стабільної мережі “Інтернет” та безперебійного електропостачання.
🚑В кожному пункті тестування буде чергувати медичний працівник.
Для дітей, які вказали особливі умови проходження НМТ забезпечать присутність сурдоперекладача.