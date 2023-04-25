Червінський своєю службою довів, що він є патріотом України, – Юрій Бутусов збирається у суд, щоб підтримати чоловіка

Сьогодні о 14.30 в Київі в Шевченківському суді відбудеться засідання щодо справи Романа Червінського. Про це повідомляє Юрій Бутусов.

За його словами, голова офісу президента Андрій Єрмак, який три роки допомагав Путіну приховати підготовку до вторгнення під виглядом «всеосяжного перемирʼя, буде намагатись запроторити за грати полковника СБУ Романа Червінського, учасника операцій по знищенню «Гіві», «Мотороли» та інших російських злочинців. Червінському обирають запобіжний захід на період процесу, і влада хоче його запроторити за грати: вигадуючи ніби він може кудись втекти.

А куди втече Червінський?

Черівнського розшукують в РФ, він є однією з мішеней російських спецслужб за ліквідацію російських терористів. Йому крім України тікати нема куди, він в очі росіянам заглядати ніколи не збирався. Натомість, у Росії легко приймуть колишнього помічника депутата Партії регіонів Єрмака, який зараз як голова ОП наказує посадити Червінського.

У Росії легко приймуть одного з керівників МВС часів Януковича Олега Татарова, який зараз як заступник голови ОП тисне на суддю Чайку у Шевченківському суді, щоб вона посадила полковника СБУ за грати. До речі, нещодавно саме суддям Чайка винесла рішення на користь того самого Татарова, який уникає покарання за розкрадання квартир Нацгвардії у справі НАБУ, – каже Юрій Бутусов.

Червінський своєю службою довів, що він є патріотом України, і у нього є державні нагороди за справжні подвиги. Замовили Червінського з вигаданої причини, щоб помститись за його публічні свідчення у справі по спробі захоплення групи російських найманців з Вагнера у 2020-му році, яку зірвав Єрмак та офіс президента, зливши інформацію ворогу.

Тому запобіжний захід для безпеки України потрібен не щодо реального героя Червінського, а щодо тих, хто намагається допомогти росіянам і зараз, в умовах війни. Я не хочу, щоб мені було соромно, що у таких обставинах я не виступаю на захист Романа Червінського, соромно стояти осторонь та дивитись на цю розправу, – наголошує Юрій.