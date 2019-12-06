10:41 | 6.12.2019
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Бізнес-Погляд 

«Magic moments» або Тиждень краси, – тільки один раз в рік в “Оксфорд Медікал” дарують спеціальні  пропозиції

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Грудень – чудовий  час щоб записатися на б’юті-процедури або зробити подарунок своїм близьким ,  адже попереду так багато свят і корпоративів, на яких потрібно виглядати просто блискуче!
А що може бути приємніше, ніж вигідні новорічні пропозиції та сертифікати ,які стануть в нагоді  не лише Вам, але й вашій сім’ї та друзям? 

Тільки один раз в рік  в Оксфорд Медікал проводять тиждень краси та дарують спеціальні  пропозиції на улюблені процедури !

Збільшення об’єму  губ – 3499 грн!

Омолоджуючі ін’єкції ботоксу – 2499 грн!

Мезотерапія – 400 грн!

Плазмоліфтинг  – 649 грн!

А також знову починає діяти Ваша улюблена акція на лазерну епіляцію 1 + 1 = 3

Третя зона  в подарунок!

Поспішіть записатись саме зараз  та будьте красивими завжди разом з «Оксфорд Медікал». 

За більш детальнішою інформацією  телефонуйте за номером 068 752 52 52  або (0352) 52 52 52.

 



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