«Magic moments» або Тиждень краси, – тільки один раз в рік в “Оксфорд Медікал” дарують спеціальні  пропозиції

Грудень – чудовий час щоб записатися на б’юті-процедури або зробити подарунок своїм близьким , адже попереду так багато свят і корпоративів, на яких потрібно виглядати просто блискуче!

А що може бути приємніше, ніж вигідні новорічні пропозиції та сертифікати ,які стануть в нагоді не лише Вам, але й вашій сім’ї та друзям?

Тільки один раз в рік в Оксфорд Медікал проводять тиждень краси та дарують спеціальні пропозиції на улюблені процедури !





Збільшення об’єму губ – 3499 грн!

Омолоджуючі ін’єкції ботоксу – 2499 грн!

Мезотерапія – 400 грн!

Плазмоліфтинг – 649 грн!

А також знову починає діяти Ваша улюблена акція на лазерну епіляцію 1 + 1 = 3

Третя зона в подарунок!

Поспішіть записатись саме зараз та будьте красивими завжди разом з «Оксфорд Медікал».

За більш детальнішою інформацією телефонуйте за номером 068 752 52 52 або (0352) 52 52 52.





