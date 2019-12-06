«Magic moments» або Тиждень краси, – тільки один раз в рік в “Оксфорд Медікал” дарують спеціальні пропозиції
Грудень – чудовий час щоб записатися на б’юті-процедури або зробити подарунок своїм близьким , адже попереду так багато свят і корпоративів, на яких потрібно виглядати просто блискуче!
А що може бути приємніше, ніж вигідні новорічні пропозиції та сертифікати ,які стануть в нагоді не лише Вам, але й вашій сім’ї та друзям?
Тільки один раз в рік в Оксфорд Медікал проводять тиждень краси та дарують спеціальні пропозиції на улюблені процедури !
Збільшення об’єму губ – 3499 грн!
Омолоджуючі ін’єкції ботоксу – 2499 грн!
Мезотерапія – 400 грн!
Плазмоліфтинг – 649 грн!
А також знову починає діяти Ваша улюблена акція на лазерну епіляцію 1 + 1 = 3
Третя зона в подарунок!
Поспішіть записатись саме зараз та будьте красивими завжди разом з «Оксфорд Медікал».
За більш детальнішою інформацією телефонуйте за номером 068 752 52 52 або (0352) 52 52 52.