Методи лікування наркоманії

Залежність – це розлад, що характеризується компульсивним вживанням психоактивної речовини незважаючи на несприятливі наслідки. Раніше вважалося, що залежність включає тільки зловживання психоактивними речовинами, але це визначення було розширено і тепер включає такі види діяльності, як азартні ігри. При відповідному лікуванні люди з залежностями можуть продовжувати жити щасливою і здоровою життям. Більшість людей, які проявляють адиктивна поведінка виявляють, що подолати її складніше, ніж вони очікували.

Коли ви маєте справу з алкоголізмом і наркоманією, першим кроком є детоксикація. Потреба в детоксикації проста: потрібно дати організму можливість очиститися від токсинів, перш ніж можна буде відновити нормальні фізичні та розумові функції. Після проведення детоксикації клієнт починає працювати над своїми поведінковими змінами.



Існує безліч різних методів лікування, які можуть допомогти вам в процесі подолання залежності. Якщо ви боретеся з залежністю від наркотиків чи алкоголю, можливо, ви усвідомили, що залежність може змінити ваш образ мислення в гіршу сторону. Ви можете інакше реагувати на стресові ситуації, ніж раніше. Ви вживаєте наркотики і алкоголь, щоб допомогти впоратися з негативними почуттями і ситуаціями. Хоча цикл залежності може здаватися безнадійним, в цьому може допомогти професійний центр лікування залежності. У наркологічному центрі «Тонус Плюс» одним з найбільш ефективних методів лікування проблем зі зловживанням психоактивними речовинами є програма когнітивно-поведінкової терапії. Когнітивно-поведінкова терапія, також відома як КПТ, може допомогти вам розвинути здорові навички подолання труднощів і позитивне мислення.



Когнітивно-поведінкова терапія – загальноприйнятий і широко поширений інструмент, який використовується в лікуванні залежності. Він також використовується при лікуванні проблем психічного здоров’я, таких як тривога і депресія. У програмі когнітивно-поведінкової терапії залежні вчаться змінювати моделі свого мислення і те, як вони реагують на стрес. За допомогою КПТ ви можете заново навчитися здоровим навичкам подолання з собою, справлятися зі стресом здоровим способом, ефективно регулювати свої почуття і покращувати відносини з іншими людьми. Ця програма допоможе вам впоратися з раптовим сильним сплеском емоцій.



Програми лікування від наркоманії часто включають групову терапію. Цей тип терапії передбачає об’єднання людей, які стикаються зі схожими проблемами, і їх спільну роботу, щоб краще зрозуміти свої проблеми і самих себе. Програма групової терапії також дозволяє учасникам підбадьорювати один одного і тримати всіх на шляху до досягнення своїх цілей. А теми, порушені в групі, можуть дозволити учасникам побачити свої власні проблеми.





Після проходження курсу реабілітації фахівці наркологічного центру «Тонус Плюс» рекомендують тримати в фокусі наступні рекомендації:



Регулярно займайтеся спортом,

Знайдіть час для розважальних заходів і хобі,

Збалансовано харчуйтеся,

Якісний сон, не менше 8 годин на день,

Практикуйте медитації.

Довгострокове одужання – це не кінцева мета, а безперервний процес саморозвитку, без повернення до старих моделей поведінки. Це вимагає постійного розвитку по всіх сферах життя людини, особливо в періоди стресу. Наркологічний центр «Тонус Плюс» допоможе Вам розібратися зі своєю залежністю, а наші кваліфіковані фахівці допоможуть Вам отримати нові знання та інструменти для подолання хімічної залежності.