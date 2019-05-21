Рекордна кількість глядачів цього сезону зібралася у Чорткові на футболі

Рекордна кількість глядачів цього сезону зібралася у Чорткові на центральному матчі 4-го туру вищої обласної ліги. У чортківському дербі, яке охрестили битвою за Серет, маючи на увазі, що населені пункти розміщені по обидва боки річки Серет, зустрілися місцевий «Кристал» та заводська «Агронива». У матчі було все – і велика кількість гольових моментів, і емоції футболістів та тренерів, і навіть вилучення, не було лише одного – забитих голів. Однак глядачі залишали стадіон не розчарованими, адже футбол був справді класним, а нічийний результат став закономірним цього неймовірного протистояння команд з Чортківщини.

Суперники розпочали матч без розвідки. Вже на третій хвилині нападник «Кристала» Андрій Кульчицький міг втікати від оборонців заводської команди, але не зумів як слід приборкати м’яча, щоб вийти на побачення з голкіпером «Агрониви». В зворотній атаці досвідчений півзахисник гостей Тарас Дурай небезпечно пробивав з середньої відстані.

А справді гольовий момент стався на 9-й хвилині. Після переводу м’яча з лівого краю на правий, півзахисник «Кристала» Максим Сурженко зробив прострільну передачу на Петра Намуйлика і той в один дотик пробив поруч зі штангою. На 23-й хвилині красиву атаку провели заводські футболісти. Після передачі з лівого краю в центр штрафного майданчика, Андрій Різник ударом ножицями пробив вище воріт. Майже одразу Тарас Дурай зробив перехоплення у центрі поля, віддав передачу на Віталія Бурка, який пробив метрів 25-ти – воротар уже не контролював політ м’яча, однак той у рамку не потрапив. На 32-й хвилині після передачі Максима Сурженка у своєму штрафному майданчику помилився капітан «Агрониви» Юрій Заставецький, однак за мить, коли послідував удар суперника, досвідчений оборонець виправив свою помилку, прийнявши потужний удар на себе. Той ж Сурженко наважився на удар з лінії штрафного майданчика з гострого кута, однак м’яч просвистів над поперечиною. А на 34-й хвилині стався епізод, який у значній мірі вплинув на подальший перебіг матчу. У простій ситуації позиційно помилився центральний оборонець «Агрониви» Олег Тракало і змушений був порушувати правила на Микиті Дорофеєву, котрий міг вийти віч-на-віч з голкіпером. За це оборонець побачив перед собою червону картку.

Гостям довелося перебудуватися, і номінальний піднападник Георгі Салія опустився в центральну зону оборони, тим самим атакувальні потуги «Агрониви» значно зменшилися. Тим не менше той ж Салія міг своїм фірмовим ударом зі штрафного відзначитися на 42-й хвилині, однак пробиваючи стандарт – м’яч надіслав над поперечиною. Ще в одному випадку той ж Салія завдавав удару зі штрафного майже від лицевої лінії – цього разу м’яча потягнув з-під поперечини голкіпер «Кристала» Денис Остяк.

На початку другого тайму граючий тренер «Агрониви» Немо Шелія пройшов по лівому краю, зробив прострільну переду на Віталія Бурка, але той пробив не сильно і м’яч потрапив прямо до рук чортківського кіпера. А найнебезпечнішу атаку в матчі організували футболісти «Кристала» на 57-й хвилині. Їхні капітан Руслан Курдас відпасував на Андрія Кульчицького, той вийшов віч-на віч з голкіпером «Агрониви», однак поцілив у штангу, а після підбору гравцями «Кристала», той ж Кульчицький пробиваючи головою не поцілив у рамку. На 77-й хвилині Юрій Заставецький «прошив» стінку складену з гравців «Кристала», однак Денис Остяк був на місті. Кіпер організував швидку контратаку, помилилися два центральних оборонці «Агрониви» і Микита Дорофеєв опинився сам за метрів 11-ть до воріт, однак в останній момент з-під ніг Микити м’яча вибив невтомний крайній оборонець гостей Віталій Іваськів. Далі господарі вдалися до ударів з середньої відстані – спершу це зробив Руслан Курдас, незадовго – Олександр Темерівський, але в обох випадках м’яч розминувся з воротами. А на другій компенсованій хвилині Петро Намуйлик зряче пробив у дальню від кіпера «Агрониви» Владислава Сорочука «дев’ятку» і м’яч міг опинився у воротах, якби його головою не вибив оборонець гостей Юрій Соколовський.

Отож у цьому напруженому і дуже цікавому поєдинку команди записують до турнірної таблиці по одному очку. Звичайно, тренери розраховували на більше, однак хід матчу показав, що все таки оборона у поєдинку перемога атаку.

Джерело

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«Кристал» (Чортків) – «Агронива» (Заводське) – 0:0

19 травня. 17.00. Чортків. Стадіон «Харчовик». 1300 гл. +24 град.

Арбітр – Віталій Буняк (Бережани), асистенти – Степан Жеребецький (Бережани), Андрій Ющишин (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу: Олександр Найко (Тернопіль).

«Агронива»: Сорочук, Заставецький-к, Тракало, Соколовський, Іваськів (Іщик, 90+3), Дурай, Бурко (Данилюк, 77), Салія, Шелія (Савка, 89), Різник (Михальчук, 72), Гайковий (Тригуба, 67).

«Кристал»: Остяк, Темерівський, Гринченко, Іванов (Скалій, 72), Корецький, Курдас-к, Намуйлик, Дорофеєв, Патрик, Сурженко, Кульчицький (Воронін, 58).

Попереджені: В. Іваськів (9), В. Іванов (17), М. Дорофеєв (26), А. Гринченко (40), О. Темерівський (41), В. Гайковий (41).

Вилучений: О. Тракало (34).

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