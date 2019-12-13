Лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян з Тернополя отримав звання «Заслужений лікар України»



Відзнаку Почесного звання «Заслужений лікар України» особисто вручив лікареві ортопеду-травматологу, заввідділення Тернопільської університетської лікарні голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель, привітавши його зі знаменною подією.

Нагадаємо, що як повідомлялось раніш на сайті УОЗ, Сергія Гаріяна удостоєно «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм» відповідно до Указу Президента України №№616/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України».

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