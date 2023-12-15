На Тернопільщині за наругу над Державним Прапором України чоловік сидітиме під арештом

Житель Лановецької громади сидітиме під арештом за наругу над Державним Прапором України, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурора Кременецької окружної прокуратури Лановецький районний суд визнав винним місцевого 63-річного жителя у вчиненні публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Прокурор довів у суді, що житель м. Ланівці публічно, в присутності перехожих, виявляючи неповагу до Державної символіки України, намагався зірвати Державний Прапор України, розташований на території громадської організації. Але оскільки прапор був встановлений вище його зросту, йому не вдалося зірвати все полотнище. Чоловік розірвав його на шматки, не звертаючи увагу на зауваження перехожих.

Відтак, за вироком суду, йому призначено покарання покарання– один місяць арешту.

Вирок не вступив у законну силу.





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