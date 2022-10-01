Наступним тренером збірної України може стати Сергій Ребров

Після матчу Ліги Націй проти Шотландії закінчився контракт Олександра Петракова зі збірною України. Не виключено, що зовсім скоро «синьо-жовті» отримають нового тренера. Букмекери виділили декілька спеціалістів у яких найбільше шансів очолити національну команду.

65-річний спеціаліст поки що уникає розмов про своє майбутнє. Схоже, він не має наміру залишати збірну. Проте, його відставку вимагають вболівальники. Адже поки що Петраков не виконав ні одного завдання, які були поставлені перед ним. У фінальну частину Чемпіонату Світу Україна не потрапила, поступившись в плей-офф Вельсу.

У Лізі Націй також все склалося не найкращим чином. Вивести Україну в елітний дивізіон не вдалося. Фатальною стала виїзна поразка від Шотландії (0:3).

На думку букмекерів, найбільші шанси замінити Петракова на тренерському пості збірної України має Сергій Ребров. Екс-тренер «Динамо» міг це зробити у 2021 році, але проблемою став чинний контракт з «Аль-Айном». Незважаючи на це, букмекерська контора Favbet ставить саме на 48-річного спеціаліста. Його шанси оцінюються коефіцієнтом 1,55.

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Не виключають букмекери повернення в збірну Андрія Шевченка. Українцю не вдалося підняти з колін «Дженоа». У команді із Генуї він пропрацював лише три місяці. Кардинально змінити гру «грифонів» не вдалося, тож йому вказали на двері. Повернення екс-тренера «синьо-жовтих» оцінюється коефіцієнтом 3,50.

Замикає трійку Віктор Скрипник. Колишньому тренеру бременського «Вердера» та луганської «Зорі» пропонували очолити збірну України в 2021 році. Проте, тоді він відмовився від пропозиції. Скрипник заявив, що не ходе поєднувати клубну роботу з працею у національній команді. Однак, до його кандидатури можуть повернутися. Шанси тренера «Ворскли» Favbet оцінив коефіцієнтом 6,00.

Серед інших кандидатів на місце наставника «синьо-жовтих» можна виділити Мирона Маркевича і Руслана Ротаня. Перший вже колись тренував національну команду, а другий запам’ятався роботою з молодіжною збірною. Поставити на цих спеціалістів можна 7,00.

Найменш імовірним вважається варіант з Олегом Блохіним. Повернення Олега Володимировича букмекер оцінив коефіцієнтом 300,00.