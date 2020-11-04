New! У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» веде прийом лікар онкохірург-мамолог

Онкологічні захворювання у жінок в Україні займають друге місце за поширенням. Рак грудей — виникає внаслідок гормональних збоїв, генетичної схильності до патології, стресів і надшвидкого ритму життя. Уникнути захворювання або виявити його на ранній стадії можна, вчасно записавшись на прийом до кваліфікованого спеціаліста.

Лікар онкохірург-мамолог займається діагностикою та лікуванням доброякісних і злоякісних новоутворень молочних залоз у жінок і грудних залоз у чоловіків, пухлин шкіри і м’яких тканин, видаленням папілом, лікуванням мастопатії та інших захворювань грудей.

Симптоми, з якими необхідно негайно звернутися до лікаря:

зміна кольору, контуру і форми сосків;

поява ущільнень у грудях;

відчуття болю в грудях, пахвових вузлах;

виділення із сосків;

зміна епітелію на грудях;

виникнення виразок на грудях.

Не ставте собі діагноз самостійно. Визначити складність проблеми може тільки лікар-мамолог після професійного огляду і діагностики.

Піклуйтеся про себе разом з МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль». Запишіться на консультацію прямо зараз за номерами (0352) 52 52 52 та (068) 752 52 52!