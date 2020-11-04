20:03 | 4.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

New! У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» веде прийом лікар онкохірург-мамолог

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Онкологічні захворювання у жінок в Україні займають друге місце за поширенням. Рак грудей — виникає внаслідок гормональних збоїв, генетичної схильності до патології, стресів і надшвидкого ритму життя. Уникнути захворювання або виявити його на ранній стадії можна, вчасно записавшись на прийом до кваліфікованого спеціаліста. 

Лікар онкохірург-мамолог займається діагностикою та лікуванням доброякісних і злоякісних новоутворень молочних залоз у жінок і грудних залоз у чоловіків, пухлин шкіри і м’яких тканин, видаленням папілом, лікуванням мастопатії та інших захворювань грудей. 

Симптоми, з якими необхідно негайно звернутися до лікаря:

  • зміна кольору, контуру і форми сосків;
  • поява ущільнень у грудях;
  • відчуття болю в грудях, пахвових вузлах;
  • виділення із сосків;
  • зміна епітелію на грудях;
  • виникнення виразок на грудях.

Не ставте собі діагноз самостійно. Визначити складність проблеми може тільки лікар-мамолог після професійного огляду і діагностики. 

Піклуйтеся про себе разом з МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль». Запишіться на консультацію прямо зараз за номерами (0352) 52 52 52 та (068) 752 52 52!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *