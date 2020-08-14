Коронавірусні закупівлі: 96 мільйонів витратила Тернопільщина. На що пішли гроші?

1 квітня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 248 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів № 225”. Цим документом був спрощений порядок проведення закупівель товарів та послуг, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, тепер вони могли відбуватися без проведення конкурсних процедур.

Провівши дослідження, аналітики громадської організації “Антикорупційний Штаб” виявили: що з початку активізації коронавірусу в Україні на закупівлі медичного та захисного знаряддя в Тернопільській області було витрачено понад 96 мільйонів гривень.

Найбільшим замовником стало комунальне некомерційне підприємство “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”. З початку пандемії підприємством було проведено 195 тендерів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. А найдорожчою тендерною закупівлею стало придбання 10 апаратів ШВЛ для комунальної установи Тернопільської обласної ради “База спеціального медичного постачання”. Її загальна вартість обійшлася українцям у 9 мільйонів гривень.

Карта коронавірусних закупівель це інтерактивна карта для перевірки витрат бюджетних коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Проект розроблено за ініціативи громадської організації “Антикорупційний штаб”. Завдяки цій системі кожен охочий може проконтролювати витрати грошей спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Дані карти охоплюючи всю Україну – від столиці до найменших сіл.

Як це працює?

Користувачі системи мають можливість перевірити свої лікарні чи інші медичні заклади та залишити на сайті скаргу чи фотографії об’єкту. Отримавши запит, Юристи Антикорупційного штабу обробляють заявки та звертаються до контролюючих і правоохоронних органів у разі виявлення правопорушень.

Перевірити свою лікарню можна за посиланням: https://covid.shtab.net/