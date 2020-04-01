Обираємо двері у ванну і туалет – матеріали та їх переваги

Туалет та ванна кімната – це приміщення для яких характерними особливостями є підвищена вологість та постійні перепади температури. Такий мікроклімат досить негативно впливає на деревину, яка швидко поглинає вологу та розбухає, деформуючись та втрачаючи початкову форму.

Саме тому дуже важливо обрати для санвузла двері у покритті, яке дозволяє мінімізувати шкідливий вплив води на полотно.

На сьогодні різноманіття варіантів дозволить обрати з безлічі видів – від однотонних до декорованих матеріалами зі структурою деревини, сталі, бетону, тощо. До того ж, сучасні матеріали є не лише привабливими зовні, а ще й відповідають всім необхідним стандартам якості, гарантуючи безпеку та екологічність.

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Оптимальне покриття для дверей у ванну кімнату

Незважаючи на те, що технології щоразу стають все більш досконалими, багато суперечок виникає щодо питання про встановлення у санвузлах шпонованих дверей. Дійсно, шпон – це досить примхливий та ніжний матеріал, який дуже швидко реагує на зміну мікроклімату, засмучуючи господарів відставанням від полотна або ж тріщинами. Щоб цього уникнути та бути впевненим, що двері зі шпону будуть слугувати на протязі довгого терміну, варто віддати перевагу тим моделям, які додатково захищені декількома шарами лаку. Таке захисне покриття надійно захистить полотно від згубної дії вологи та дозволить зберегти привабливість дверей.

Моделі у емалі – перевірений часом варіант, який не втрачає популярності і нині. Найбільш популярні білі двері https://dvernoyolimp.com.ua/mezhkomnatnyie-dveri/Belye_dveri/. Варто відзначити, що для надійного захисту полотно повинно вкриватися лакофарбовим покриттям повністю, включаючи й ті деталі, які не видимі у повсякденному використанні. Недоліком емалі є її низька стійкість до точкових пошкоджень, які формують сколи.

Ламінатин – це спільна назва, яка поєднує під собою покриття, представлене у вигляді паперової основи з малюнком, що імітує структуру деревини, та синтетичних смол, які захищають поверхню від дії вологи. Таке покриття відрізняється невисокою стійкістю до механічних пошкоджень, до того ж, часто на торці воно починає відшаровуватись, відкриваючи шлях для проникнення вологи.

Плівка ПВХ. Бюджетний сегмент, що поєднує в собі практичність, привабливий зовнішній вигляд та довговічність. Матеріал надійно захистить основу полотна від вологи, забезпечить стійкість до неагресивних миючих засобів, а також вирішення проблеми відшарування на краях виробу. Можливий декор з імітацією деревини чи з гладкою поверхнею. Вартість полотен з подібним покриттям повністю залежить від товщини, кольору, структури та виробника.

Екошпон. Представляє собою штучний матеріал на основі поліпропілену, який вважається найбільш екологічним та сучасним. До полімерної основи додаються подрібнені відходи виробництва деревини, після чого під тиском формується естетичний та зносостійкий матеріал, який максимально точно імітує кольорову гамму та структуру різних сортів деревини. При декоруванні ним готових моделей частини конструкції огортаються круговим способом, що забезпечує відсутність стиків на торці та можливого відшарування. Двері у екошпоні практично рівні в ціновому діапазоні моделям, вкритим натуральним шпоном – це пояснюється тим фактом, що якісний екошпон від натурального зможе відрізнити лише фахівець.

Короткий висновок щодо вибору

Спираючись на все вищесказане можна стверджувати, що для встановлення у ванній кімнаті чи туалеті можна обрати будь-яку модель, незважаючи на її покриття. Однак, варто зазначити, що двері у лаковому та емалевому покритті потребують більше догляду та обережності у експлуатації, оскільки навіть поява тріщин на поверхні дозволяє вологі проникати у полотно.

В той же час, двері у плівкових покриттях не бояться незначних механічних пошкоджень, а для догляду за ними зазвичай досить вологої ганчірки.