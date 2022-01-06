До кого найчастіше виїжджає швидка на Тернопільщині?

На Тернопільщині 4 січня побільшало виїздів до ковідних хворих, зросла кількість викликів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на алкогольні інтоксикації, ГРВІ та різні нещасні випадки.

Так, бригада швидкої виїжджала на вул. Протасевича в Тернополі до 50-річного пацієнта. За словами потерпілого, він упав зі сходів другого поверху. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, судомним синдромом постраждалого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню.

Швидка виїжджала до озера, на місце аварії. Унаслідок зіткнення двох автівок постраждав 74-річний чоловік, вдарившись головою об лобове скло. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними розсіченими ранами лобної ділянки голови потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Загалом за 4 січня медики швидкої Тернопільщини обслужили 342 виклики до пацієнтів, здійснили 151 госпіталізацію; з них у Тернополі обслужено 178 викликів швидкої допомоги, госпіталізовано 58 пацієнтів, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.