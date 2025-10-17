На війні загинув молодий захисник Степан Печінка з Тернопільщини

14 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець Печінка Степан, 1982 року народження, водій гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Повідомляють у підгаєцькій міській раді.

Боєць загинув у районі населеного пункту Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області, внаслідок удару ворожого FPV-дрона «Камікадзе» по автомобільній техніці гірсько-штурмової роти під час виконання логістичних завдань. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Степан був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня 2022 року. З перших днів служби мужньо боронив Україну на найскладніших ділянках фронту.

За проявлену мужність і героїзм нагороджений:

орденом «За мужність» І ступеня;

відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест»;

нагрудним знаком командира батальйону;

відзнаками Міністерства оборони України «За поранення (легке)».

Під час служби отримав 6 бойових поранень внаслідок обстрілів ворога в районах населених пунктів Білогорівка та Берестове. Незважаючи на поранення, щоразу повертався до побратимів, продовжуючи боротьбу за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Світла пам’ять і вічна шана мужньому воїну, який віддав життя за нашу державу.

Завтра, 18 жовтня, орієнтовно о 15:30 кортеж з тілом Героя вирушить від Монастириськ, проходитиме повз села Голгоча та Сільце до кільця в місті Підгайці, далі – до роздоріжжя на вул. Шевченка (біля гастроному), потім до Майдану Незалежності, далі – вул. Бережанська та вул. Героїв ЗСУ, де відбудеться зустріч тіла Героя.

Одразу після прибуття, орієнтовно о 16:30, відбудеться панахида. Час вказано орієнтовно, оскільки кортеж прямуватиме з м. Тернополя через Бучацьку громаду, звідки родом загиблий, а потім – до рідного дому на Підгаєччині.

Світла та вічна памʼять!🕯️