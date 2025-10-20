У небі загорілася ще одна зірка: Тернопільщина втратила захисника Кирила Дмитрієва

Тернопільська міська рада повідомляє, що Дмитрієв Кирило Юрійович, наш мужній захисник, загинув 18 жовтня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Його відвага, жертовність та незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя. Його пам’ять навічно залишиться в наших серцях, адже він віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни.

Вічна пам’ять Герою, його світла душа завжди буде з нами!