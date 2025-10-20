Які громади на Тернопільщині наймеше підтримують ЗСУ. Список

Підтримка Сил спеціальних операцій та Збройних сил України на сьогодні є не лише важливим завданням для держави в цілому, але й критично важливим аспектом для кожної громади. За останній рік Тернопільська обласна військова адміністрація неодноразово організовувала наради з головами громад, де активно обговорювалися питання надання допомоги для військових формувань. Кожна громада повинна відводити частину своїх прибутків на підтримку ЗСУ, однак на жаль, не всі громади вважають це пріоритетним, про це каже очільник області Вʼячеслав Негода.

Згідно з даними за січень-вересень 2025 року, кілька громад Тернопільщини значно знизили свою допомогу на сектор безпеки та оборони. Ось деякі показники:

Товстенська селищна ТГ : Власні надходження: 69 111,6 тис. грн Видатки на сектор безпеки та оборони: 130 тис. грн (0,2% від надходжень)

Залозецька селищна ТГ : Власні надходження: 40 201,2 тис. грн Видатки на сектор безпеки та оборони: 130 тис. грн (0,3% від надходжень)

Козлівська селищна ТГ : Власні надходження: 16 909,9 тис. грн Видатки на сектор безпеки та оборони: 70,4 тис. грн (0,4% від надходжень)

Скала-Подільська селищна ТГ : Власні надходження: 40 709,2 тис. грн Видатки на сектор безпеки та оборони: 220,8 тис. грн (0,5% від надходжень)

Колиндянська сільська ТГ : Власні надходження: 20 981,4 тис. грн Видатки на сектор безпеки та оборони: 170 тис. грн (0,8% від надходжень)



Тернопільська обласна військова адміністрація продовжить моніторинг і аналіз фінансування на потреби ЗСУ, підкреслюючи, що це питання має бути на першому місці серед важливих завдань для кожної громади. Всі розуміють, що саме від рівня підтримки наших захисників залежить безпека та життя громадян, і тому голови громад та депутати мають ухвалити невідкладні рішення для збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.