Тернопільщина втратила захисника Романа Барановського
Скалатська міська рада з глибоким сумом сповіщає про загибель уродженця м.Скалат., жителя с.Панасівка – Барановського Романа Євгеновича,31.08.1980 року народження, який віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога.
Вічна пам’ять і шана Герою, який став на захист рідної землі та пішов у небесне військо.
Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Романа.
Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним – силу пережити цю невимовну втрату.
Герої не вмирають…