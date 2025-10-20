Тернопільщина втратила захисника Романа Барановського

Скалатська міська рада з глибоким сумом сповіщає про загибель уродженця м.Скалат., жителя с.Панасівка – Барановського Романа Євгеновича,31.08.1980 року народження, який віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога.

Вічна пам’ять і шана Герою, який став на захист рідної землі та пішов у небесне військо.

Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Романа.

Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним – силу пережити цю невимовну втрату.

Герої не вмирають…