04:56 | 21.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Романа Барановського

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Скалатська міська рада з глибоким сумом сповіщає про загибель уродженця м.Скалат., жителя с.Панасівка – Барановського Романа Євгеновича,31.08.1980 року народження, який віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога.

Вічна пам’ять і шана Герою, який став на захист рідної землі та пішов у небесне військо.
Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Романа.
Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а рідним – силу пережити цю невимовну втрату.

Герої не вмирають… 🕯️

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *