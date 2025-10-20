Несподівано обірвалося життя захисника Василя Брика з Тернопільщини

З початком повномасштабного вторгнення Василь став на захист України. Боронив її незалежність та територіальну цілісність у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Під час служби отримав поранення, проходив лікування, отримав групу інвалідності.

Сьогодні несподівано обірвалося його життя.