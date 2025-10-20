Несподівано обірвалося життя захисника Василя Брика з Тернопільщини
Козівський селищний голова Сергій Добалюк повідомляє, що сьогодні відійшов у вічність ветеран російсько-української війни, наш земляк Брик Василь Петрович, 23.09.1973 року народження.
З початком повномасштабного вторгнення Василь став на захист України. Боронив її незалежність та територіальну цілісність у складі 68-ї окремої єгерської бригади.
Під час служби отримав поранення, проходив лікування, отримав групу інвалідності.
Сьогодні несподівано обірвалося його життя.
Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
Вічна пам’ять нашому Захиснику!