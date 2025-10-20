04:56 | 21.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Несподівано обірвалося життя захисника Василя Брика з Тернопільщини

Козівський селищний голова Сергій Добалюк повідомляє, що сьогодні відійшов у вічність ветеран російсько-української війни, наш земляк Брик Василь Петрович, 23.09.1973 року народження.

З початком повномасштабного вторгнення Василь став на захист України. Боронив її незалежність та територіальну цілісність у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Під час служби отримав поранення, проходив лікування, отримав групу інвалідності.

Сьогодні несподівано обірвалося його життя.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

🕯️Вічна пам’ять нашому Захиснику!

