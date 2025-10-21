Володимир Гарматій: Герой України, який залишив навіки слід в історії

Володимир Гарматій — молодший лейтенант, командир мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади, Герой України, загинув 25 липня 2014 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині, на шляху боротьби з російсько-терористичними угрупованнями. Його загибель стала однією з трагічних сторінок війни на сході України.

Життя Володимира Гарматія до війни

Володимир Гарматій народився 4 серпня 1992 року в селі Чернелів-Руський, Тернопільського району. З раннього віку проявляв себе як активний, патріотично налаштований молодий чоловік. Він закінчив початкову школу в Чернелеві-Руському, а після продовжив навчання в ЗОШ I-II ступенів села Соборного. У старшій школі здобув знання у Великобірківській гімназії імені Степана Балея.

Володимир активно займався спортом і був учасником патріотичної гри «Гурби-Антонівці». Здобув ступінь бакалавра у Тернопільському національному економічному університеті (тепер Західноукраїнський національний університет). Однак він обрав для себе шлях військового, закінчивши кафедру військової підготовки офіцерів запасу.

Володимир Гарматій і Революція Гідності

Як і багато інших українців, Володимир Гарматій не залишився осторонь від подій Революції Гідності. Він активно підтримував студентський протест на Майдані Незалежності в Києві, що ще більше закріпило його патріотичні переконання.

Військова служба та участь в антитерористичній операції

У квітні 2014 року, перебуваючи на п’ятому курсі університету, Володимир Гарматій вступив до лав Збройних Сил України. Служив на різних посадах, серед яких командир мінометного взводу, старший офіцер самохідно-артилерійської батареї та командир взводу управління гаубичної самохідно-артилерійської батареї.

51-ша окрема механізована бригада під його командуванням брала активну участь у боях на сході України. Володимир, як командир мінометного взводу, виконував найскладніші завдання, особисто очолюючи групу планування вогневого ураження ворога.

Трагічна загибель Володимира Гарматія

У липні 2014 року під час прориву з оточення на Луганщині, Володимир Гарматій загинув, підірвавшись на фугасі. Він разом із побратимами продовжував виконувати бойове завдання, не відступаючи перед обстрілами. Цей вчинок став прикладом героїзму та відданості Україні.

Пам’ять про Володимира Гарматія

Володимир Гарматій залишив глибокий слід у серцях українців. Пам’ять про нього увічнена численними меморіальними знаками та заходами. Тернопільська обласна рада присвоїла йому звання «Почесний громадянин Тернопільщини» (посмертно), а Тернопільська міська рада також присвоїла звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

Школа в селі Соборне, де навчався Володимир, отримала його ім’я, а на його честь назвали одну з вулиць села. На Тернопільському національному економічному університеті відкрили пам’ятну меморіальну дошку.

Відзнаки та нагороди

У 2016 році Указом Президента України Володимиру Гарматію було присвоєно звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Він також отримав відзнаку за участь у тереновій грі «Гурби-Антонівці», яка проходить щорічно на межі Тернопільщини та Рівненщини і присвячена пам’яті героїв, що боролися за Україну.

Наслідки війни для родини

Володимир Гарматій залишив після себе не тільки безсмертну славу і героїчний шлях, але й родину — його мати Оксана Володимирівна та брат.

Вічна пам’ять Герою

Володимир Гарматій є прикладом безмежної відданості Батьківщині, патріотизму та мужності. Його життя та героїчна загибель стали символом боротьби за незалежність України. Вічна пам’ять Герою!