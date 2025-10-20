12 000 доларів за безперешкодне залишення навчального центру ЗСУ: тернополянину загрожує ув’язнення

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину, який вимагав 12 000 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами Збройних Сил України щодо переміщення військовослужбовця з навчального центру без належних законних підстав.

Згідно з матеріалами слідства, тернополянин дізнався від знайомої про те, що її знайомий перебуває у навчальному центрі ЗСУ, і запропонував їй забрати чоловіка, стверджуючи, що має можливість за вплив на посадових осіб ЗСУ організувати безперешкодне залишення території навчального центру без наявності правових підстав. Він запевнив, що військовослужбовець не отримає статусу “особи, що самовільно залишила частину”.

У результаті отримання частини неправомірної вигоди – 6000 доларів США, тернополянина було затримано правоохоронцями. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави в розмірі 242 тис. грн.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі за вимагання та одержання неправомірної вигоди від особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що є серйозним злочином.