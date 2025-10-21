Небезпечна знахідка на Тернопільщині: знищено міну

Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.20 жовтня у лісовому масиві поблизу села Романівка Байковецької територіальної громади Тернопільського району піротехніки ДСНС вилучили та знищили протитанкову міну ТМі‑35 часів Другої світової війни.

Небезпечний предмет було виявлено днем раніше — 19 жовтня. Роботи виконували фахівці піротехнічного розрахунку аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

📌 ДСНС України закликає громадян бути вкрай обережними!

🔺 У разі виявлення вибухонебезпечних предметів — не торкайтеся, не пересувайте, не намагайтеся знешкодити їх самостійно.

📞 Негайно повідомте Службу порятунку за номером 101 або органи місцевої влади.

☝️ Пам’ятайте: один необережний крок може коштувати життя!