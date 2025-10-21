11:53 | 21.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Небезпечна знахідка на Тернопільщині: знищено міну

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.20 жовтня у лісовому масиві поблизу села Романівка Байковецької територіальної громади Тернопільського району піротехніки ДСНС вилучили та знищили протитанкову міну ТМі‑35 часів Другої світової війни.
Небезпечний предмет було виявлено днем раніше — 19 жовтня. Роботи виконували фахівці піротехнічного розрахунку аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

📌 ДСНС України закликає громадян бути вкрай обережними!
🔺 У разі виявлення вибухонебезпечних предметів — не торкайтеся, не пересувайте, не намагайтеся знешкодити їх самостійно.
📞 Негайно повідомте Службу порятунку за номером 101 або органи місцевої влади.
☝️ Пам’ятайте: один необережний крок може коштувати життя!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *