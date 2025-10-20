Скандал у школі на Тернопільщині: мати з бабусею побили жінку через дитячий булінг

На Тернопільщині завершився судовий розгляд резонансної справи, де фігурантками стали дві місцеві мешканки – мати та донька. Жінок визнано винними у вчиненні умисного фізичного насильства (завдання побоїв, що спричинили фізичний біль).

Інцидент стався 16 травня 2025 року у приміщенні Кошляківської загальноосвітньої школи (Скориківська ТГ). За даними слідства, обвинувачені, які є родичами, діючи спільно, побили іншу жінку — матір одного з учнів.

Конфлікт виник на ґрунті тривалих неприязних відносин, пов’язаних, як стверджували обвинувачені, із цькуванням (булінгом) їхньої онуки/доньки з боку дітей потерпілої.

У суді обвинувачені свою провину не визнали, заявляючи, що самі стали жертвами агресії. Однак суд взяв до уваги показання потерпілої та свідка, який бачив, як на першому поверсі школи жінки обступили потерпілу і завдали їй удари в обличчя та голову.

Суд кваліфікував дії жінок як умисне завдання побоїв, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 126 КК України).

Вирок суду:

Обом обвинуваченим призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк один рік . Це означає, що вони мають регулярно з’являтися для реєстрації у відповідному органі, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження.

Суд також частково задовольнив цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди, зобов’язавши жінок солідарно сплатити 5000 гривень.

