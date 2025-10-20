Людмила Марченко на шляху до Європи: суд не дозволив виїхати через підозри в корупції

20:35 | 20.10.2025
Народна депутатка від партії «Слуга народу» Людмила Марченко, відома своєю незвичною історією утилізації хабаря — перекиданням його за паркан, звернулася до суду з клопотанням щодо виїзду за кордон. Вона заявила, що Голова Верховної Ради інформував її про можливість участі в міжпарламентській асамблеї Euronest в Єревані. Про це йдеться на сторінці Антикорупційний центр МЕЖА.

Захист Марченко, у свою чергу, наполягав на тому, що немає ризику втечі, і просив суд дозволити їй виїзд за кордон. Адвокат депутата зазначив, що її поведінка свідчить про відсутність ризиків, тому виїзд не буде загрожувати ходу судового процесу.

Однак, суд у задоволенні клопотання відмовив. Крім того, захист Марченко попросив перевірити всі 28 купюр хабаря, намагаючись з’ясувати їхню справжність. Прокурор відповів, що не важливо, чи були це реальні гроші, оскільки «клієнти» Марченко отримували послугу.

ВАКС продовжив обов’язки депутатки, зокрема, наказавши їй здати паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками та інших обмежень.

