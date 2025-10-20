Патрульна поліція Тернопільщини виявила 7 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

За минулі вихідні інспектори Патрульної поліції Тернопільської області виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. Порушників було відсторонено від керування, і на них були складені адміністративні матеріали:

6 протоколів за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

1 протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після ДТП) КУпАП.

Поліція нагадує про відповідальність за керування у нетверезому стані:

За ч. 1 ст. 130 КУпАП: штраф 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік .

За ч. 2 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн , позбавлення прав на 3 роки або адміністративний арешт на 10 діб з вилученням транспорту.

За ч. 3 ст. 130 КУпАП: штраф 51 000 грн , позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу, або адміністративний арешт на 15 діб.

За ч. 4 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн або арешт на 15 діб, з позбавленням прав на 3 роки.

Не сідайте за кермо в стані сп’яніння або під впливом ліків, що знижують увагу та реакцію!