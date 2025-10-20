20:36 | 20.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Патрульна поліція Тернопільщини виявила 7 водіїв у стані сп’яніння за вихідні

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За минулі вихідні інспектори Патрульної поліції Тернопільської області виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. Порушників було відсторонено від керування, і на них були складені адміністративні матеріали:

  • 6 протоколів за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

  • 1 протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після ДТП) КУпАП.

Поліція нагадує про відповідальність за керування у нетверезому стані:

  • За ч. 1 ст. 130 КУпАП: штраф 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.

  • За ч. 2 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн, позбавлення прав на 3 роки або адміністративний арешт на 10 діб з вилученням транспорту.

  • За ч. 3 ст. 130 КУпАП: штраф 51 000 грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу, або адміністративний арешт на 15 діб.

  • За ч. 4 ст. 130 КУпАП: штраф 34 000 грн або арешт на 15 діб, з позбавленням прав на 3 роки.

Не сідайте за кермо в стані сп’яніння або під впливом ліків, що знижують увагу та реакцію!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *