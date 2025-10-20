На Тернопільщині молодик може сісти на 10 років за крадіжку золотого ланцюжка

Тернопільські поліцейські затримали 29-річного жителя обласного центру за підозрою у вчиненні пограбування. Напад стався, коли малознайомий чоловік в дворі зірвав у потерпілого золотий ланцюжок із хрестиком та втік.

40-річний потерпілий зміг впізнати нападника, оскільки той проживав неподалік. Завдяки оперативно-розшуковим заходам, поліцейські швидко встановили особу зловмисника. Як з’ясувалося, пограбований ланцюжок він встиг здати до ломбарду.

Зловмисника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж), що передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.