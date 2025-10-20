У Тернополі терміново потрібні донори крові групи 2 Rh

У Тернопільському центрі служби крові повідомили про термінову потребу у донорах крові другої групи з негативним резус-фактором (2 Rh–).

Така кров є надзвичайно важливою у випадках невідкладних операцій, травм чи лікування пацієнтів із важкими захворюваннями.

Медики закликають усіх мешканців міста та області, які мають відповідну групу крові, не залишатися осторонь і прийти здати кров найближчим часом.

Де здати кров: Тернопільський центр служби крові

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, 8:00 – 13:00

Фахівці наголошують: процедура донації є безпечною, займає близько 20 хвилин і не шкодить здоров’ю. Перед здачею крові донору проводять обстеження, щоб переконатися у його доброму самопочутті.