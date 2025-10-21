🔥 На Тернопільщині ліквідовано дві масштабні пожежі

Протягом 20–21 жовтня на Тернопільщині рятувальники ліквідували дві значні пожежі — у житловому секторі та на промисловому об’єкті.

🚒 Увечері 20 жовтня, близько 23:00, у селі Малі Бірки Гримайлівської громади спалахнув житловий будинок.

На момент прибуття пожежників полум’я охопило близько 60 м² площі. Вогонь знищив побутову техніку — холодильник, газову плиту, водонагрівач — та інші речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття і стіни.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати три будівлі — житлову та дві господарські.

До гасіння залучалися підрозділи 10-ї ДПРЧ та МПК смт Гримайлів.

🔥 Вночі 21 жовтня, о 01:43, пожежа виникла у місті Збараж — загорілася зерносушарка із соєю. Полум’я пошкодило конструкції обладнання, однак рятувальники запобігли поширенню вогню та врятували зерносушарку і елеватор.

До ліквідації залучалися пожежно-рятувальні підрозділи 3-ї, 4-ї та 26-ї ДПРЧ, автодрабина та оперативно-координаційний центр.

📌 У обох випадках причини пожеж та розмір матеріальних збитків встановлюються фахівцями.

⚠️ ДСНС закликає мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки:

не залишайте ввімкнені електро- та газові прилади без нагляду;

не паліть у приміщеннях;

своєчасно перевіряйте справність електрообладнання, сушарок та сільгосптехніки.

📞 У разі пожежі чи надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101!