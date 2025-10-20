Дмитро Мельник: Герой, який віддав життя за Україну

15 лютого 2023 року, під час виконання бойового завдання в селі Масютівка, Купʼянський район Харківської області, загинув Дмитро Мельник, молодший сержант 105-тої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України, командир 1-го відділення 2-го взводу 3-ої стрілецької роти військової частини А7170, позивний «Брат». Він став героєм, який ціною власного життя врятував побратима, прикривши його від ворожого вогню снайпера.

Дмитро Мельник народився 8 листопада 1979 року в селі Серетець, Тернопільська область. Після закінчення школи він служив в армії, а пізніше здобув дві вищі освіти. До початку повномасштабного вторгнення Дмитро мав спокійне і щасливе життя: він проживав у Тернополі з дружиною і двома доньками, мав стабільну роботу, будинок і машину. Проте, коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала агресію проти України, все змінилося. Дмитро, усвідомлюючи, що повинен захистити свою сім’ю та рідну землю, відразу записався до Територіального Центру комплектування Тернополя.

Мельник швидко потрапив до 105-тої окремої бригади територіальної оборони і був відправлений на передову. Під час служби його бойові побратими дали йому позивний «Брат», бо Дмитро був для них справжнім братом – надійним, сильним і завжди готовим підтримати. Він був не тільки відважним воїном, але й людиною з великим серцем: завжди міг вислухати, допомогти, заспокоїти у найтяжчі моменти.

Його відвага та самопожертва стали прикладом для всіх. 15 лютого, коли його відділення потрапило під обстріл ворожого снайпера, Дмитро, не вагаючись, вирушив на допомогу побратиму. Врятувавши товариша, він сам став жертвою ворожої кулі. Його смерть стала величезною втратою для всіх, хто його знав.

Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно)

За мужність, героїзм та особистий внесок у захист територіальної цілісності України, 3 березня 2023 року, посмертно, Дмитро Мельник отримав звання Почесного громадянина міста Тернополя. Це визнання є символом вдячності та пошани до Героя, який віддав своє життя за мир і незалежність України.

Дмитро Мельник був похований 19 лютого 2023 року у селі Загір’я Тернопільського району. Його пам’ять назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, а його подвиг стане прикладом для майбутніх поколінь.

Вічна слава Герою України Дмитру Мельнику!