Укрзалізниця повідомляє про затримки на кількох маршрутах через обстріли Росії

Через обстріли з боку Росії на Сумщині було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до значних затримок низки поїздів, що курсують Сумським напрямком. Як повідомила «Укрзалізниця», це вплинуло на кілька важливих маршрутів.

Зокрема, поїзди №46 (Ужгород – Харків) та №113 (Харків – Львів) відправилися зі станції Плиски з затримкою понад годину через необхідність заміни локомотивної тяги. Крім того, затримки до двох годин спостерігаються на регіональних маршрутах, таких як поїзд №895 (Конотоп – Фастів-1) та приміський рейс №6452 (Ніжин – Конотоп).

Укрзалізниця закликає пасажирів уважно слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах перевізника, аби бути в курсі змін у розкладі руху поїздів.

Затримки триватимуть до повного відновлення пошкоджених ділянок інфраструктури.

