Західноукраїнський національний університет у жалобі: пішла з життя Лариса Микитюк

На 59-му році життя відійшла у вічність Лариса Микитюк — багаторічна працівниця Західноукраїнського національного університету

З глибоким сумом колектив Західноукраїнського національного університету повідомляє про непоправну втрату.

18 жовтня 2025 року перестало битися серце Микитюк Лариси Вікторівни, яка понад тридцять років свого життя присвятила роботі у бухгалтерії університету.

Лариса Вікторівна народилася 2 березня 1967 року. Вона була людиною надзвичайної доброти, щирості та чуйності, завжди зустрічала кожного з усмішкою, теплим словом і готовністю допомогти.

Її професіоналізм, відповідальність і людяність здобули заслужену повагу колег, студентів і всіх, хто мав честь знати її.

Вона щиро любила життя, людей, понад усе — свого сина, дорогу маму та рідних.

Світла пам’ять про Ларису Вікторівну назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і колег.

Нехай Господь упокоїть її душу у Своїй Небесній оселі, а теплі спогади про неї стануть втіхою для всіх, хто її любив і шанував.

🕯️ Вічна і світла пам’ять.