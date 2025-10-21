Тернопільські медики вимагали гроші за операцію та довідки у військовослужбовця: підозри щодо завідувачів лікарні

За процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом завідувачам відділень районної лікарні у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди за використання службового становища. Лікарі вимагали від травмованого військовослужбовця 15 000 грн за оперативне втручання та 10 000 грн за реабілітаційні послуги, а також пропонували за додаткову плату виготовити медичну документацію для переведення в тилову частину.

Подія: Військовослужбовець, який звернувся до лікарні через погіршення стану здоров’я, став жертвою незаконних вимог з боку двох лікарів. Один із завідувачів травматологічного відділення запросив 15 тис. грн за проведення операції, а другий – 10 тис. грн за реабілітацію. Крім того, лікарі запропонували за гроші виготовити медичну документацію, що дозволило б перевести пацієнта в тилову частину ЗСУ.

Правоохоронці зафіксували факт передачі коштів медикам, а під час обшуків у одного з завідувачів було виявлено значну суму грошей у різних валютах, серед яких 19 827 доларів США, 7 365 євро, 900 злотих, 60 фунтів стерлінгів і 58 500 грн. Також були вилучені медичні документи на 37 осіб, чия ідентичність наразі з’ясовується.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність лікарів до інших незаконних дій, а розслідування здійснюється слідчими СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП, з оперативним супроводом відділу кримінального розшуку поліції.