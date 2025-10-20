Мобілізований директор медичних інструментів: реакція громадськості та офіційна відповідь тернопільського ТЦК

Тернопільський територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував Павла Акієва, керівника єдиної в Україні компанії, яка спеціалізується на виробництві важливих хірургічних інструментів для військових шпиталів та цивільних медичних закладів. Це викликало обурення серед колег та співробітників підприємства, які підкреслюють важливість роботи Акієва для медичної справи, оскільки без його продукції лікарі не можуть ефективно лікувати пацієнтів.

Павло Акієв очолює підприємство, що випускає такі важливі медичні пристрої, як:

дерматоми для лікування опіків;

осцилюючі пилки для ампутацій;

канюльовані дрилі для установки апаратів Ілізарова.

Не зважаючи на проблеми із зором, Акієв пройшов військово-лікарську комісію і отримав пропозицію взяти участь у військових діях. Це викликало занепокоєння серед його колег, які зазначають, що така мобілізація може призвести до серйозних проблем з обслуговуванням технічного обладнання, яке щодня потребує підтримки.

Водночас, Тернопільський ТЦК оприлюднив офіційну заяву, зазначивши, що Павло Акієв перебував у розшуку з серпня через ухилення від мобілізації та не звертався за відстрочкою або бронюванням. Однак на основі законодавчих вимог мобілізація була проведена на загальних підставах.

ТЦК підкреслив, що під час воєнного стану всі працівники критичних галузей підлягають мобілізації, і зазначив, що досвід та професійні навички Павла Акієва, включаючи його діяльність у галузі медичних інструментів, допоможуть підвищити якість медичного забезпечення українських військових.

Коментар:

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МЕДІА В медіапросторі поширюється спекулятивна інформація навколо мобілізації одного з виробників медичного обладнання, підприємство якого розташоване на території Тернопільської області. За наявною та опрацьованою інформацією громадянин А., про якого йдеться мова в публікаціях, перебував у розшуку з серпня поточного року через ухилення від виконання вимог мобілізаційного законодавства. У територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання він не з’являвся, правом на відстрочку чи бронювання не користувався, а відтак – його мобілізація проведена на законних та загальних підставах. Підкреслимо, що з 24 лютого 2022 року він жодного разу не звертався до уповноважених органів влади аби заявити про потреби у набутті права на відстрочку чи бронювання. Чи доречно у цьому випадку “скидати вину” на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки? Відповідь очевидна – ні. Також зауважимо, що вся критична інфраструктура України діє в умовах правового режиму воєнного стану під час якого застосовуються визначені законодавством норми щодо визначення ступені їх критичності, а також відсотку на бронювання працівників. Будь-які спроби створити інформаційний шум навколо цього випадку розцінюються, як маніпуляція, що шкодить національним та безпековим інтересам держави в цілому. Законодавство не передбачає абсолютних винятків щодо мобілізації, визначальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби. Ми переконані, що досвід і професійні навички гр. А. мобілізованого нині до Сил оборони України, – зокрема й в галузі медичного обладнання – знайдуть своє корисне застосування у Збройних Силах і сприятимуть підвищенню якості медичного забезпечення наших воїнів. Закликаємо всіх громадян мобілізаційного віку відповідально виконувати свій обов’язок, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати Збройні Сили України.