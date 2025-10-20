Мобілізований директор медичних інструментів: реакція громадськості та офіційна відповідь тернопільського ТЦК
Тернопільський територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував Павла Акієва, керівника єдиної в Україні компанії, яка спеціалізується на виробництві важливих хірургічних інструментів для військових шпиталів та цивільних медичних закладів. Це викликало обурення серед колег та співробітників підприємства, які підкреслюють важливість роботи Акієва для медичної справи, оскільки без його продукції лікарі не можуть ефективно лікувати пацієнтів.
Павло Акієв очолює підприємство, що випускає такі важливі медичні пристрої, як:
-
дерматоми для лікування опіків;
-
осцилюючі пилки для ампутацій;
-
канюльовані дрилі для установки апаратів Ілізарова.
Не зважаючи на проблеми із зором, Акієв пройшов військово-лікарську комісію і отримав пропозицію взяти участь у військових діях. Це викликало занепокоєння серед його колег, які зазначають, що така мобілізація може призвести до серйозних проблем з обслуговуванням технічного обладнання, яке щодня потребує підтримки.
Водночас, Тернопільський ТЦК оприлюднив офіційну заяву, зазначивши, що Павло Акієв перебував у розшуку з серпня через ухилення від мобілізації та не звертався за відстрочкою або бронюванням. Однак на основі законодавчих вимог мобілізація була проведена на загальних підставах.
ТЦК підкреслив, що під час воєнного стану всі працівники критичних галузей підлягають мобілізації, і зазначив, що досвід та професійні навички Павла Акієва, включаючи його діяльність у галузі медичних інструментів, допоможуть підвищити якість медичного забезпечення українських військових.
Коментар:
Закликаємо всіх громадян мобілізаційного віку відповідально виконувати свій обов’язок, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати Збройні Сили України.