У Тернополі пʼяний водій своїм автомобілем обійняв електроопору

19 жовтня близтькро 21:00 на проспекті Степана Бандери у Тернопплі водій, керуючи автомобілем Sang Yong, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і врізався в електроопору. Внаслідок аварії травми отримали як водій, так і його пасажир.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції, які працювали на місці події, встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння на момент ДТП. Порушник був затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, і на нього було відкрито провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).

Подія стала ще одним свідченням необхідності посилення контролю за водіями, які перебувають під впливом алкоголю.