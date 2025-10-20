У Тернополі 75-річна жінка травмувалась у тролейбусі

Ще одна аварія сталася 18 жовтня, близько 17:30, у Тернополі. 75-річна жінка, мешканка обласного центру, отримала травми в результаті падіння під час руху тролейбуса. Інцидент стався на маршруті “Тролейбусна-Довженка”, коли потерпіла не втрималася під час початку руху.

Після падіння жінка отримала тілесні ушкодження. Наразі деталі події з’ясовуються слідчими поліції, які працюють на місці події.

Цей випадок є ще одним прикладом, що вимагає уваги до безпеки пасажирів у громадському транспорті.