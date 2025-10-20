Лідери допомоги військовим: громади Тернопільщини, які активно підтримують ЗСУ

Очільник Тернопільщини, В’ячеслав Негода, у своєму дописі на Фейсбуці підкреслив важливість допомоги Силам безпеки та оборони, а особливо Збройним Силам України. Він зазначив, що кожен громадянин і органи місцевого самоврядування повинні бути об’єднані однією метою — наближенням перемоги України. Допомога військовим, зокрема через фінансові внески з місцевих бюджетів, є важливим показником пріоритетів органів влади.

Тернопільщина продовжує активно підтримувати наших захисників, а 5 громад-лідерів стали прикладом для інших, віддаючи значну частину своїх надходжень на сектор безпеки і оборони. Ось перелік громад з найбільшими витратами на підтримку військових:

Золотниківська сільська ТГ: Власні надходження: 37,7 млн грн

Видатки на сектор безпеки і оборони: 7,3 млн грн (19,4% від надходжень) Іванівська сільська ТГ: Власні надходження: 19,7 млн грн

Видатки на сектор безпеки і оборони: 1,9 млн грн (9,7% від надходжень) Трибухівська сільська ТГ: Власні надходження: 84,3 млн грн

Видатки на сектор безпеки і оборони: 7,5 млн грн (8,9% від надходжень) Гримайлівська селищна ТГ: Власні надходження: 49,1 млн грн

Видатки на сектор безпеки і оборони: 4,1 млн грн (8,4% від надходжень) Нараївська сільська ТГ: Власні надходження: 25,9 млн грн

Видатки на сектор безпеки і оборони: 2,05 млн грн (7,9% від надходжень)

В’ячеслав Негода акцентував, що ці громади є яскравим прикладом єдності та розуміння важливості підтримки військових, адже чим більша допомога, тим ефективнішою буде боротьба за незалежність України.