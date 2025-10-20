Лідери допомоги військовим: громади Тернопільщини, які активно підтримують ЗСУ
Очільник Тернопільщини, В’ячеслав Негода, у своєму дописі на Фейсбуці підкреслив важливість допомоги Силам безпеки та оборони, а особливо Збройним Силам України. Він зазначив, що кожен громадянин і органи місцевого самоврядування повинні бути об’єднані однією метою — наближенням перемоги України. Допомога військовим, зокрема через фінансові внески з місцевих бюджетів, є важливим показником пріоритетів органів влади.
Тернопільщина продовжує активно підтримувати наших захисників, а 5 громад-лідерів стали прикладом для інших, віддаючи значну частину своїх надходжень на сектор безпеки і оборони. Ось перелік громад з найбільшими витратами на підтримку військових:
-
Золотниківська сільська ТГ:
-
Власні надходження: 37,7 млн грн
-
Видатки на сектор безпеки і оборони: 7,3 млн грн (19,4% від надходжень)
-
-
Іванівська сільська ТГ:
-
Власні надходження: 19,7 млн грн
-
Видатки на сектор безпеки і оборони: 1,9 млн грн (9,7% від надходжень)
-
-
Трибухівська сільська ТГ:
-
Власні надходження: 84,3 млн грн
-
Видатки на сектор безпеки і оборони: 7,5 млн грн (8,9% від надходжень)
-
-
Гримайлівська селищна ТГ:
-
Власні надходження: 49,1 млн грн
-
Видатки на сектор безпеки і оборони: 4,1 млн грн (8,4% від надходжень)
-
-
Нараївська сільська ТГ:
-
Власні надходження: 25,9 млн грн
-
Видатки на сектор безпеки і оборони: 2,05 млн грн (7,9% від надходжень)
-
В’ячеслав Негода акцентував, що ці громади є яскравим прикладом єдності та розуміння важливості підтримки військових, адже чим більша допомога, тим ефективнішою буде боротьба за незалежність України.