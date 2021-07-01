Зніс електроопору та перекинувся: деталі ДТП на Чортківщині розповіли у поліції

Днями в Чортківському районі на Тернопільщині сталася ДТП.

Як повідомляли раніше “Тернополяни”, у селі Ягільниця авто перекинулось та знесло електроопору. Патрульних викликали туди 28 червня, близько 8:20.

Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що 31-річний водій Volkswagen, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив наїзд на електроопору та перекинувся.

Під час аварії ніхто не постраждав, лише транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

Загалом протягом минулих вихідних на Тернопільщині трапилося 11 аварій, на щастя – без потерпілих.