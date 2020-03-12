Підліткові рюкзаки на будь-який смак

Хлопчики в підлітковому віці стають вже досить самостійними. При виборі одягу й аксесуарів вони керуються практичністю, а вже потім звертають увагу на дизайн. Рюкзаки не є винятком. Підліткові важливо підібрати ранець, який буде:

– надійний і зручний при носінні;

– місткий для всіх шкільних підручників і зошитів;

– виглядати сучасно і при цьому не сильно виділятися.

Інтернет-магазин Lapa Bags підготував для вас великий каталог підліткових рюкзаків для хлопчиків. На цій сторінці можна недорого придбати стильний ранець для школи.

Правила вибору шкільного рюкзака для підліткового віку

Дизайн. Смаки у всіх людей різні, відповідно, строгих рекомендацій щодо стилю немає. Однак бажано підбирати рюкзак для підлітка, який буде доречно виглядати з його одягом. Якщо ваш хлопчик віддає перевагу спортивному стилю, то і сумка повинна бути більш-менш спортивної, і навпаки.

Зручність. Щоб підлітку було комфортно носити рюкзак до школи, у нього повинна бути ортопедична спинка. Вона повторюватиме вигини хребта і правильно розподіляти навантаження. Це потрібно не тільки для комфорту, але також для запобігання можливих проблем з поставою.

Ширина. Шкільний рюкзак не повинен бути ширше плечей. Якщо ви вирішите купити чоловічу сумку на виріст, вона не тільки буде виглядати безглуздо, але і завдасть незручності. Через це у нього можуть розвинутися проблеми зі спиною. Скористайтеся фільтром і знайдіть підлітковий рюкзак за віком свого юного хлопця.

Колір. Найуніверсальнішим вважається чорний. Його перевага в тому, що він підходить під будь-який одяг, будь то спортивний, кежуальний або діловий стиль. Те ж саме можна сказати про білі та сірі відтінки, проте навіть найменші плями на них відразу впадають в очі. З цієї причини рекомендується підбирати рюкзаки темних кольорів.

Тканина. Вона має бути міцна і непромокаюча. Більшість виробів з каталогу виконані з поліестеру. Цей матеріал не пропускає вологу, витримує безліч прань і служить тривалий термін.

Інтернет-магазин Lapa Bags пропонує вам доставку прикольних і красивих рюкзаків для хлопчиків по всій Україні службами Інтайм, Нова Пошта та Міст Експрес, тому гарантує оперативність. Товар буде у вас протягом 1-5 робочих днів. Жителям столиці доступне адресне доставлення до будинку.

Як замовити ранець для хлопчика?

Оплатити покупку можливо готівкою кур’єру або післяплатою. Також ви можете зробити переклад на карту OTP-банку: вам надається її номер після узгодження замовлення.

Огляньте асортимент, зробіть вибір і не забудьте купити вподобаний портфель для підлітка за низькою ціною.